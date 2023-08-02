Мишустин считает, что нет ничего лучше, чем работать на свою Родину

Премьер-министр отметил, что нередко встречал на федеральных должностях подготовленных и профессиональных людей, "которые блестяще учились в школе"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Нет ничего лучше работы на свою страну, на свою Родину, считает премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Нет ничего, наверное, лучше, чем работа на свою страну, на свою Родину. И здесь, абсолютно уверен, что страна ждет таких, как вы. Такие умные, профессиональные патриоты своей страны нужны", - сказал глава кабинета министров на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

Отвечая на вопрос золотого призера олимпиады по биологии Ивана Демидова о том, в каких правительственных ведомствах может пригодиться знание биологии, Мишустин отметил: "Интересный у тебя вопрос".

"Фундаментальные знания, а биология - это одна из фундаментальных наук, - они везде пригодятся. То, что касается конкретно работы в правительстве, вот поверь, здесь есть очень много интересных и профессиональных направлений, где ребята смогут себя найти, у нас такая достаточно обширная палитра", - подчеркнул председатель правительства. Он добавил, что "передаст Демидову "список по функционалу биологии" за его замечательный вопрос".

По словам Мишустина, "зачастую бывает информация", что непрестижно и непочетно работать на федеральных должностях. "Не слушайте и не верьте никому", - прокомментировал премьер-министр такую информацию. Он привел в пример, что нередко встречал на федеральных должностях подготовленных и профессиональных людей, "которые блестяще учились в школе". "Огромное количество из них, кстати, и олимпиады выигрывали", - подчеркнул глава правительства.

"Поэтому учитесь, развивайтесь, мы всегда, уверен абсолютно, будем рады любому из вас, в том числе и на государственной работе в министерствах и ведомствах, или где-то еще", - подытожил Мишустин.