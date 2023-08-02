Мишустин сообщил, что покажет своим детям фото с победителями олимпиад

Премьер поблагодарил победителей олимпиад по естественным наукам за их труд

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал, что будет хвастаться своим детям фотографией с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

Школьники - участники встречи попросили главу правительства сфотографироваться с ними на память. "Я с удовольствием", - без колебаний согласился Мишустин. "Это для меня честь будет. Я буду потом хвастаться, что я со всеми золотыми медалистами сфотографировался, и своим детям покажу", - пообещал он.

Обращаясь к участникам встречи, премьер поблагодарил их за труд. "Ребята, вы даже не представляете, как мы вами гордимся! Вот вы сидите, некоторые грустные, а вы имейте в виду, что вы для страны, для Родины, сделали огромное дело, и мы вами искренне гордимся, как и ваши родители, учителя, педагоги, так и все правительство России. Я точно за него говорю", - заверил Мишустин.