В Калининграде в 2024 году завершат демонтаж 21-этажного здания Дома Советов

Губернатор Антон Алиханов заявил, что "сохранить здание невозможно, но можно построить новое в такой же стилистике"

КАЛИНИНГРАД, 2 августа. /ТАСС/. Демонтаж неэксплуатируемого здания Дома Советов в историческом центре Калининграда завершат летом 2024 года. Об этом сообщил в среду на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор области Антон Алиханов.

"Первый кран собран, работы по демонтажу идут полным ходом. Подрядчик должен завершить все работы к середине июня 2024 года. Сейчас основные работы идут внутри здания и не видны со стороны", - написал Алиханов.

Губернатор добавил, что "сохранить здание невозможно, но можно построить новое в такой же стилистике, такие предложения были от ряда архитекторов".

Сооружение представляет собой две 21-этажные башни. Здание готово на 95%, никогда не эксплуатировалось.

Дом Советов расположен рядом с площадкой, которую занимал замок Кенигсберг, заложенный в 1255 году и снесенный в 1967 году по решению Калининградского обкома КПСС. Строительство комплекса было начато в 1970 году. Ввод в эксплуатацию планировался на IV квартал 1988 года, но работы приостановили во второй половине 1980-х годов. Современный вид сооружение приобрело в 2005 году к празднованию 750-летия города - его отремонтировали, но так и не использовали. Власти региона сообщали, что здание непригодно для эксплуатации и восстановить его невозможно, в связи с чем было принято решение о сносе.

В конце 2022 года сообщалось, что демонтаж строения будет длительным, так как использовать радикальные методы не планируется. Из остатков здания рассчитывают сделать сувениры, а также в городе объявили архитектурный конкурс на благоустройство площади, где стоит Дом Советов. Конкурс на демонтаж здания корпорация развития региона объявила в феврале текущего года. Его выиграла местная компания "Техноресурс", которая готова выполнить работы за 127,7 млн рублей, что на треть меньше начальной цены торгов в 191 млн рублей. Работы начались в мае.