В России появился новый образовательный проект для психологической поддержки родителей

Группа компаний «Просвещение» запустила проект, который должен помочь родителям лучше понять своего ребенка и самих себя

Согласно исследованию Института образования НИУ ВШЭ, семейные пары с детьми регулярно сталкиваются с множеством трудностей. Например, стоит ли делать с детьми уроки, как правильно хвалить или ругать ребенка, как реагировать на буллинг и так далее.

"Быть папой или мамой - это не только огромное счастье, но и большая ответственность. Каждый родитель . При этом каждый день мучают вопросы: „Все ли я делаю правильно? Не совершаю ли ошибки?“", - рассказал вице-президент по внешним коммуникациям Группы компаний "Просвещение" Павел Зенькович.

Поэтому курсы по воспитанию и развитию ребенка очень востребованы: согласно статистике, более половины российских родителей хотели бы посещать подобные занятия. Среди них - 64% матерей и 45% отцов.

Университет для родителей

Отвечая на этот запрос, Группа компаний "Просвещение" запустила проект "Родительский университет" (0+).

"Современные родители очень ответственные, они читают статьи и комментарии в интернете, проводят часы за просмотром обучающих роликов, тратят деньги на различные курсы. При этом уверенность в надежности этих источников есть не всегда. Поэтому команда „Просвещения“ решила помочь родителям и создала бесплатную, доступную каждому платформу, где можно получить интересующие сведения о воспитании, необходимые советы и поддержку", - рассказал Павел Зенькович.

Так же он отметил, что проект «Родительский университет» - это пространство для родителей, где ведущие эксперты помогают нам лучше понимать себя и наших детей. На образовательной платформе собран контент для родителей детей всех возрастов: от дошкольников до старшеклассников.

Главная идея проекта состоит в том, что воспитать счастливого ребенка родителям будет нелегко, если они не заботятся о себе и своем благополучии.

"Ведь зачастую именно из-за того, что родители слишком концентрируются на проблемах с ребенком, рушатся их собственные отношения и случается выгорание. А выгоревший родитель уже не может дать адекватное воспитание своему ребенку. Несчастливые родители не могут воспитать счастливых детей", - рассказала Виктория Дмитриева, автор одного из курсов проекта, психолог, телеведущая, основательница "Школы адекватных родителей".