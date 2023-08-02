Губернатор Ульяновской области назвал "отличной традицией" Молодежный лагерь стран БРИКС

Открытие III Международного молодежного лагеря БРИКС состоялось 2 августа

КРЕМЕНКИ (УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 2 августа. /ТАСС/. Площадка Международного молодежного лагеря БРИКС стала отличной традицией летних встреч молодежи из этих стран. Такое мнение высказал на церемонии открытия лагеря в Ульяновской области губернатор региона Алексей Русских.

"Можно сказать, что эта площадка уже стала отличной традицией летних встреч молодежи Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. Друзья, здесь вы обсудите многие актуальные вопросы молодежного международного сотрудничества, обсудите существующие вызовы, выработаете свежие креативные решения. Мне очень приятно, что с каждым годом все больше и больше молодых лидеров хочет принять участие в работе нашего лагеря. Это говорит о тяге молодых людей наших стран к взаимоуважению и глобальному диалогу", - сказал он.

Открытие III Международного молодежного лагеря БРИКС состоялось в среду. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров подготовил для участников лагеря видеоприветствие, в котором сообщил, что лагерь зарекомендовал себя в качестве востребованной, динамично развивающейся площадки взаимодействия амбициозных молодых людей, представляющих различные профессиональные сферы. "В этот раз для прохождения образовательной программы и заинтересованного обмена мнениями соберутся молодые журналисты, специалисты информационно-коммуникационных технологий и графического дизайна. Центральная тема слета - медиасфера - звучит весьма актуально", - заявил он.

По мнению министра иностранных дел России, в условиях роста геополитической напряженности, засилья в западных СМИ фейковых новостей и материалов, наращивания усилий по борьбе с цифровым тоталитаризмом продвижение объективного образа БРИКС в глобальном информационном пространстве особенно востребовано. "Убежден, что решению этих задач будет способствовать и ваш форум, а его насыщенная программа предоставит участникам отличную возможность для обретения новых знаний, установления взаимополезных контактов и, разумеется, позволит ближе познакомиться с уникальным культурно-историческим достоянием нашей многонациональной и многоконфессиональной Родины", - отметил Лавров.

Как рассказала журналистам заместитель директора Фонда креативных индустрий Ульяновской области, проектного офиса "Россия - БРИКС" Диана Ковела, по итогам работы лагеря будет создана концепция медиаплатформы для последующей коммуникации и информационного обмена между молодежью стран БРИКС. "Участники разделятся на несколько команд и под руководством сертифицированного тренера <…> будут разрабатывать эту платформу. 5 августа они представят ее перед экспертным сообществом, защитят свои проекты", - сообщила она, отвечая на вопрос ТАСС о задачах лагеря.

О лагере

Международный лагерь БРИКС проходит в Ульяновской области в третий раз. Мероприятия программы продлятся по 6 августа. В этом году экспертами лагеря выступают представители медиаагентств и радиовещательных компаний стран БРИКС - Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. В деловой программе мероприятия запланированы две панельных сессии, посвященные фактчекингу и стандартам журналистики, а также медиавызовам современности и ресурсам их преодоления. Для участников лагеря также организуют однодневный блог-тур по Ульяновской области, который состоится 3 августа.