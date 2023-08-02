Эксперты назвали сумму ущерба от природных катаклизмов в мире в первой половине года

По данным газеты Corriere della Sera, сумма составила $194 млрд

РИМ, 2 августа. /ТАСС/. Природные катаклизмы и экстремальные климатические явления привели к ущербу на $194 млрд по всему миру в первой половине 2023 года. Такие данные приводит газета Corriere della Sera со ссылкой на подсчеты международной консультационной компании Aon, занимающейся оценкой рисков в 120 странах.

Наибольший ущерб спровоцировали землетрясения в Турции и Сирии в начале февраля, в результате которых погибли более 50 тыс. человек. Ущерб от катастрофы оценивается в $91 млрд. На втором месте засуха в Бразилии, Аргентине и Уругвае, которая привела к потере $9,9 млрд. Примерно на такую же сумму - $9,7 млрд - оценивается ущерб от весеннего наводнения в северной итальянской области Эмилия-Романья. Италию эксперты Aon называют одной из наиболее уязвимых с точки зрения риска природных катастроф стран Европы, а южная область Калабрия наиболее подвержена ущербу.

При этом в Азиатско-Тихоокеанском регионе в этом году ущерб от природных явлений был меньше среднего уровня и стал минимальным с 2005 года.