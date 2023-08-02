Уровень безработицы в России в июне обновил исторический минимум

По данным Росстата, он снизился до 3,1%

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Уровень безработицы в России в июне 2023 года снизился до 3,1% с 3,2% в мае, вновь обновив исторический минимум, следует из данных Росстата.

"Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 г. составил 3,1% (без исключения сезонного фактора)", - говорится в материалах статслужбы.

По данным статистики, общая численность безработных в России в июне составила 2,4 млн человек.

"Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 г. составила 75,9 млн человек, из них 73,6 млн человек классифицировались как занятые экономической деятельностью и 2,4 млн человек - как безработные, соответствующие критериям МОТ (т. е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю)", - отмечается в материалах статистического ведомства.

При этом в июне 2023 г. среди безработных в возрасте 15 лет и старше доля женщин составила 50,1%, уровень безработицы женщин (3,2%) был выше уровня безработицы у мужчин (3%). Из 2,4 млн безработных 0,8 млн составляют сельские жители, 1,6 млн - городские. Уровень безработицы среди сельских жителей (4,4%) превышает уровень безработицы среди городских жителей (2,7%).

Средний возраст безработных в возрасте 15 лет и старше в июне 2023 г. составил 37,8 года.

На долю молодежи до 25 лет приходится среди безработных 21%, на лиц в возрасте 50 лет и старше - 22,4%, а на лиц, не имеющих опыта трудовой деятельности, - 25,9%.

Исторический минимум

В конце марта вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень официальной безработицы в России снизился в феврале 2023 года до 3,5% и обновил исторический минимум. По данным Росстата, в апреле уровень безработицы находился на уровне 3,3%, в мае - на уровне 3,2%.

В конце июля глава Минтруда РФ Антон Котяков заявил, что безработица в стране будет находиться на низких отметках в горизонте ближайших полутора лет.