2 августа, 16:13

Бригады из Дагестана приступили к ремонту школ в подшефном районе Запорожской области

Регион до наступления холодов также направит в Запорожскую область различные виды стройматериалов для восстановления социальных объектов и домов

МАХАЧКАЛА, 2 августа. /ТАСС/. Дагестанские специалисты приступили к восстановительным работам образовательных учреждений в подшефном Михайловском районе Запорожской области. Об этом сообщает пресс-служба главы Дагестана.

Дагестан поможет подшефному Михайловскому району Запорожской области наладить качественное водоснабжение в муниципалитете.

"Дагестанские специалисты-ремонтники, которые накануне отправились в Михайловский район Запорожской области, уже приступили к работе. Они занимаются восстановлением и подготовкой коммунальных систем в преддверии учебного года и осенне-зимнего периода", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные бригады проведут в Михайловском районе месяц, после чего их сменит другая группа специалистов, тоже из Дагестана.

Регион до наступления холодов в Запорожскую область направит различные виды стройматериалов для восстановления социальных объектов и домов. "По поручению главы республики в Михайловский район уже выезжали представители нескольких министерств", - добавили в пресс-службе. 

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