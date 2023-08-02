Мишустин считает, что знания и обратная связь дают уверенность в правильности пути

Премьер-министр России отметил, что для этого также необходимо много работать

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин раскрыл победителям международных олимпиад по естественным наукам секрет уверенности в правильности выбранного пути - много работать, много учиться и знать мнение людей о выполненном деле.

"Для того, чтобы быть уверенным в том, что ты делаешь, надо много работать, много учиться и обязательно смотреть с точки зрения целеполагания, что об этом думают другие", - сказал председатель правительства. Таким образом он ответил на вопрос обладателя золотых медалей международных химических олимпиад, выпускника общеобразовательной школы Центра педагогического мастерства Сергея Рослякова о том, как приобрести уверенность в правильности своих действий. По мнению главы кабинета министров, это во многом философский вопрос, потому что "уверенность приходит с опытом, с годами и с результатом". "То, что вы выиграли самые сложные олимпиады, которые вообще существуют в мире, - это замечательный результат, будьте в себе уверены, ребята, у вас все получится!" - напутствовал молодых людей премьер-министр.

Мишустин напомнил о словах Сократа: "Я знаю, что ничего не знаю". "Чем дальше ты учишься, чем больше ты знаешь, тем твоя уверенность может быть меньше, есть даже такой принцип Даннинга - Крюгера, который говорит о том, что много знающие люди меньше уверены в своих знаниях, они начинают сомневаться - много информации. И, наоборот, люди, которые мало знают, более уверены в своих знаниях - меньше информации, все кажется просто", - заметил Мишустин. По его мнению, здесь нужно пройти "между Сциллой и Харибдой". "Конечно, нужно стремиться к большему знанию, но необходимо ставить целеполагание во главу угла, то есть понимать - для чего. Если это решение научных задач, учеба или профессия - это одно, если это просто разрозненная совокупность знаний, то это другое", - уточнил глава кабинета министров.

По его словам, "в любой теории есть очень важный элемент - элемент обратной связи". "Норберт Винер обратную связь вывел в кибернетике, как важнейший элемент того, чтобы система была устойчивой", - отметил Мишустин. Премьер-министр указал на необходимость для человека все время "измерять" то, что он делает. "Когда мы хотим кого-то осчастливить или придумать что-то, совпадает ли это с тем, о чем думают люди, для которых это делается", - пояснил он. Для примера председатель правительства привел оценку полезности системы профориентации, за которой наблюдает министр просвещения Сергей Кравцов.

"Все основные решения, которые принимаются, делаются для людей искренне, но без обратной связи это не измеряется, с искренними намерениями можно и не то сделать", - пояснил премьер-министр.