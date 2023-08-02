Судно "Профессор Молчанов" дошло до севшего на мель "Сомова" на Земле Франца-Иосифа

По словам руководителя Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Романа Ершова, погода пока не позволяет начать работы

АРХАНГЕЛЬСК, 2 августа. /ТАСС/. Научно-исследовательское судно "Профессор Молчанов" дошло до научно-экспедиционного судна "Михаил Сомов", которое находится на мели в акватории архипелага Земля Франца-Иосифа, сообщил ТАСС руководитель Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Роман Ершов.

"Молчанов" вышел из Архангельска 29 июля. "Сомов" сел на мель 24 июля между островами Комсомольскими и Землей Вильчека Земли Франца-Иосифа.

"Молчанов" дошел до "Сомова", рядом стоит, не у борта, конечно, на безопасном расстоянии", - сказал Ершов. По словам Ершова, погода пока не позволяет начать работы. "Ветер, волна, - пояснил он. - Пересаживать людей точно пока не будут, лодку пока не спустить".

С борта "Сомова" написали ТАСС, что в течение дня ветер усиливался, поднялись волны. "Сейчас прохладно, около плюс 5 градусов. Волны к вечеру поменьше стали, ветер поменял направление, во всяком случае меньше трясет", - сообщил участник экспедиции Юрий Руткаускас.

"Михаил Сомов" вышел из Архангельска 4 июля в рейс по снабжению полярных станций Росгидромета в Арктику. Судно доставило грузы на станции, расположенные на островах и побережье Белого, Баренцева и Карского морей. Рейс судна подходил к завершению, полярная станция им. Э. Т. Кренкеля на острове Хейса Земли Франца-Иосифа была одной из заключительных. На борту судна "Михаил Сомов" работают научные экспедиции, в том числе "Арктического плавучего университета.