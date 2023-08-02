Мишустин рассказал победителям олимпиад анекдоты про физиков и математиков

Премьер-министр РФ также сообщил о своей коллекции красивых математических задач

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о своей коллекции красивых математических задач, а также поделился парой анекдотов про физиков и математиков и признался, что дружит и с теми, и с другими. Речь об этом зашла на встрече главы кабмина с победителями международных научных олимпиад.

Глава Минпросвешения Сергей Кравцов на встрече с разрешения ребят, среди которых были выпускники Физтех-лицея им. П.Л. Капицы, открыл секрет: когда Мишустин в 2021 году во время посещения этого учебного учреждения в Долгопрудном задал лицеистам задачу, которую те не смогли решить, у них появилась "хорошая злость", результатом которой стала победа на международной олимпиаде по физике.

"Я вам много могу задачек, ребята, загадать, чтобы вы выигрывали все олимпиады, которые можно", - заметил Мишустин. Он рассказал, что с 9-го класса по 1-й курс коллекционировал самые красивые задачи по математике, "что-то осталось в памяти", правда, только "остатки из былой роскоши". Он вспомнил, что тогда лицеистам задал физтеховскую олимпиадную задачу.

"Будем честны, вы ошиблись аудиторией немного и задали эту задачку биологам", - заметил в ответ один из выпускников Физтех-лицея. Мишустин ответил: "Я тебе скажу, почему это случилось. Потому что те, кто меня к вам привел, сказали, что передо мной математики". Заодно он вспомнил пару анекдотов: первый - про то, как физик и математик убегают от медведя, и математик думает о разности скоростей, своей и зверя, а физик - о разности объема желудка медведя и объема математика (и приходит к выводу, что главное не попасть в лапы животного первым).

"Разность в мышлении и разность в подходах свидетельствует в том числе и о том, как учат мыслить", - сказал Мишустин. Затем он рассказал еще один анекдот, в котором, наоборот, "победа" оказалась на стороне математиков, у которых физики безуспешно попытались "списать" способ безбилетного проезда на электричке. "Отсюда резюме: не знаешь до конца метод, не используй", - подытожил премьер.

"Можно бесконечно рассказывать [анекдоты про физиков и математиков]. Я скажу честно, что я и дружил, и дружу с математиками, физиками", - добавил Мишустин, отметив особо яркое чувство юмора у физиков.