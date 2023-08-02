Мишустин назвал олимпиадникам три научные книги, которые больше всего на него повлияли

Это "Занимательная механика" Якова Перельмана, "Альберт Эйнштейн: творец и бунтарь" Банеша Хоффмана и сборник задач по математике под редакцией Марка Сканави

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал три книги по математике, которые оказали на него большое влияние, на встрече с победителями международных олимпиад по естественным наукам.

Первой премьер-министр выделил книгу "Занимательная механика" Якова Перельмана. По его словам, "она рождает интерес к математике, как к увлекательному путешествию не в мире сухих цифр, а в мире интересных задач".

"Эту книгу, если не читали вы, ребята, я вам очень сильно ее порекомендую. Там рассказывается об Эйнштейне как об ученом и как о человеке", - сказал Мишустин о книге "Альберт Эйнштейн: творец и бунтарь" Банеша Хоффмана. Премьер отметил, что на него произвело очень большое впечатление рассуждение о том, как Эйнштейн открыл теорию относительности.

Третьей книгой он назвал сборник задач по математике под редакцией Марка Сканави. "Это была настольная книга, с которой мы в школе и на первых курсах института не расставались. <...> Я думаю, что это был лучший учебник, который я встречал лично", - подчеркнул премьер.

Мишустин добавил, что нужная книга может очень сильно повлиять на человека, "если ляжет на сердце", и пожелал олимпиадникам больше читать и находить для себя много нового.