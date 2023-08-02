Правительство Болгарии изменило имущественный статус памятника Советской армии в Софии

Из общественной государственной собственности он переведен в частную государственную

СОФИЯ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Болгарии изменили статус мемориального комплекса - памятника "Советской армии - освободительнице" в центре Софии. Об этом сообщила правительственная пресс-служба.

"По предложению главы областной администрации монумент из общественной государственной собственности переведен в частную государственную собственность", - говорится в сообщении. В свете такого решения ее номинальный владелец может принимать решения о ее дальнейшем использовании.

В посольстве России ТАСС сообщили, что изучают принятое решение и его возможные последствия. Как предположили эксперты, объект в своем новом статусе может быть подарен городской администрации, после чего демонтирован в соответствии с решением депутатов городского совета.

В марте депутаты большинством голосов поддержали инициативу коалиции "Демократическая Болгария" о демонтаже и перемещении памятника Советской армии. Доклад об устранении монумента был представлен "Демократической Болгарией" в городской совет еще три года назад, но серьезную поддержку получил только тогда, когда лидер партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" Бойко Борисов публично поддержал эту идею.

Споры вокруг памятника возникали в Болгарии неоднократно. Решение о его демонтаже городской совет Софии также принимал в 1993 году, но из-за протестов сторонников Болгарской социалистической партии работы по демонтажу были прекращены. Памятник неоднократно становился мишенью для вандалов.