В Южной Осетии отметили День ВДВ возложением цветов к Вечному огню и автопробегом

Президент республики Алан Гаглоев поздравил десантников и выразил уверенность, что они и впредь будут продолжать славные традиции

ЦХИНВАЛ, 2 августа. /ТАСС/. День Воздушно-десантных войск (ВДВ) в Южной Осетии отметили возложением цветов к Вечному огню на Аллее Славы в Цхинвале и автопробегом, передает корреспондент ТАСС.

"Служба в ВДВ всегда считалась особо почетной. Мужество и сила духа десантников вызывают чувство большого уважения. С честью выдержав испытания Великой Отечественной и успешно выполнив самые сложные и опасные задания во многих горячих точках, солдаты и офицеры "крылатой пехоты" плечом к плечу со своими товарищами сегодня надежно защищают национальные интересы в ходе специальной военной операции. "Голубые береты" - символ доблести, верности долгу и Отечеству", - отметил президент Южной Осетии Алан Гаглоев в своем поздравлении десантникам, опубликованном на его официальном сайте.

Он выразил уверенность, что десантники и впредь будут продолжать славные традиции, пожелав им успехов в службе, здоровья, мира, добра и благополучия.

В Цхинвале в честь празднования 93-годовщины образования Воздушно-десантных войск прошли праздничные мероприятия. Руководство республики во главе с председателем правительства Константином Джуссоевым, представители общественности и члены Союза Воздушно-десантных войск Южной Осетии - ветераны ВДВ и выпускники Рязанского училища возложили венки и цветы к Вечному огню на Аллее Славы.

В День ВДВ несколько десятков машин с участием десантников праздничным автопробегом с флагами Южной Осетии, России и Воздушно-десантных войск по традиции проехались по улицам Цхинвала.

Воздушно-десантные войска берут начало в 1911 году. Историю войск принято связывать с артиллерийским офицером Глебом Котельниковым, который в 1911 году изобрел первый в мире ранцевый парашют. В Южной Осетии День ВДВ, так же как и в России и других странах, отмечается 2 августа в честь парашютного десанта на войсковом учении под Воронежем 2 августа 1930 года.