В Туве для развития гастрономического туризма проведут фестиваль баранины

Он пройдет с 4 по 12 августа

ТАСС, 2 августа. Восемь шеф-поваров национальной тувинской кухни примут участие в фестивале "Мой бизнес: тувинская баранина", который пройдет в августе в Кызыле для развития гастрономического туризма в республике. Об этом ТАСС сообщил заместитель директора по организационным вопросам центра "Мой бизнес" Республики Тыва Шолбан Янма.

"С 4 по 12 августа в столице Тувы Кызыле пройдет уже четвертый по счету гастрономический фестиваль-конкурс "Мой бизнес: Тувинская баранина". Участие в нем примут восемь шеф-поваров национальной тувинской кухни, которые приготовят десятки разных блюд из этого мяса. Фестиваль проводится при поддержке правительства Тувы в целях развития гастрономического туризма и предпринимательства в сфере переработки мяса и мясных продуктов. Также наша цель - популяризировать высокие вкусовые качества экологически чистой баранины местного производства. Задача - показать туристам, что Тува интересна с разных сторон", - сообщил Янма.

Мероприятие проходит в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство".

В рамках фестиваля пройдет конкурс среди шеф-поваров на приготовление разных блюд из баранины. "На фестивале пройдет мастер-класс по ресторанной разделке туши барана от участников и приглашенных шеф-поваров. Будут также мастер-классы по обработке шкур барана и валянию войлока. Кульминацией праздника станет приготовление национального тувинского супа из баранины "кара-мун" в чане на 300 л", - отметил Янма.

Фестиваль посетят российский шеф-повар, автор кулинарных книг Хаким Ганиев, преподаватель Высшей школы гастрономии от Institut Paul Bocuse Russia Евгений Баранников, директор АНО "Федерация развития индустрии гостеприимства "Душа народа" Татьяна Аршинова и другие.

По данным агентства по туризму республики, в 2022 году Туву посетили более 180 тыс. человек. В регионе находятся 400 разведанных целебных источников с водой и лечебной грязью. Республика вошла в новый национальный туристский маршрут "Сибирские каникулы". Большинство туристов едет в республику отдохнуть на местных озерах, посмотреть водопады и посетить самый большой в России буддийских монастырь "Тубтен Шедруб Линг".