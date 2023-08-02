В Тамбовской области открыли памятник Герою Советского Союза Маргелову

Его установили в поселке Первомайский

ТАСС, 2 августа. Памятник бывшему командующему Воздушно-десантными войсками СССР генералу армии Василию Маргелову установили в поселке Первомайский Тамбовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Василия Маргелова называют десантником номер один. Он олицетворяет целую эпоху развития и становления воздушно-десантных войск. Под его началом десантные войска стали одними из самых боеспособных родов войск. Служба в ВДВ остается престижной и уважаемой. Первомайский муниципальный округ - малая родина многих десантников. Многие из них сегодня участвуют в специальной военной операции, как и всегда защищая Родину", - сказал губернатор региона Максим Егоров на церемонии открытия памятника.

Как сообщили в пресс-службе, композиционно памятник состоит из двух частей: бюст Маргелова установлен на стеле, рядом - символичный макет парашюта высотой 6,5 м, по окружности которого высечен девиз десантников "Никто, кроме нас".

Маргелов был командующим воздушно-десантными войсками СССР (1954-1959, 1961-1979). Он считается автором концепции расширенного применения ВДВ в стратегических операциях. Он прошел советско-финскую войну и Великую Отечественную, удостоен звания Героя Советского Союза.