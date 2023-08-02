Дом юстиции в Тбилиси после сообщения о минировании возобновит работу 3 августа

Из здания всех эвакуировали

ТБИЛИСИ, 2 августа. /ТАСС/. Дом юстиции, расположенный в Тбилиси на правой набережной, куда ранее поступило сообщение о минировании, возобновит работу в четверг с 09:00 (08:00 мск). Об этом говорится в опубликованном сообщении учреждения в Facebook (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Телефонный центр Дома юстиции возобновил работу и продолжает обслуживать потребителей в обычном режиме, в любое время суток, 24 часа. Центральный Дом юстиции Тбилиси возобновит свою работу с 09:00 3 августа", - говорится в сообщении.

Ранее в Дом юстиции Тбилиси поступило сообщение о возможно заложенном взрывном устройстве. На место были вызваны представители полиции. Из здания пришлось всех эвакуировать.

Здание Дома юстиции Грузии площадью 32 тыс. кв. м было построено в 2011 году. В нем можно оформить свыше 300 услуг, что помогает ежедневно обслуживать до 15 тыс. посетителей.