На Эльбрусе завершился самый продолжительный сезон катания для сборных команд

Почти каждое утро спортсмены поднимались на высоту более 3,8 тыс. м и тренировались по 5 часов в день

НАЛЬЧИК, 2 августа. /ТАСС/. Более 2 тыс. спортсменов провели тренировки на горнолыжном курорте Эльбрус в Кабардино-Балкарии (КБР) с октября 2022 года до августа 2023 года, что стало самым продолжительным сезоном катания для сборных команд за всю историю курорта. Об этом сообщили в пресс-службе института развития "Кавказ.РФ".

"Несмотря на то, что для туристов горнолыжный сезон мы закрыли еще в начале июля, по сути, для нас это произошло только сейчас, потому что служба эксплуатации курорта до сих пор ежедневно обслуживала горнолыжные трассы для сборных команд. Думаю, мы отработали самый продолжительный полноценный сезон катания за всю историю "Эльбруса" - с октября прошлого года по 1 августа нынешнего", - отметил заместитель гендиректора "Кавказ.РФ" Хиса Беккаев.

Как отметили в пресс-службе, в тренировочном сезоне 2022/2023 "Эльбрус" принял 2,1 тыс. участников - представителей сборных и региональных команд, паралимпийцев. В летнем сезоне на высокогорных трассах оттачивали мастерство сборные страны по горнолыжному спорту и фристайлу - мужчины, женщины и юниоры. Почти каждое утро спортсмены поднимались на высоту более 3,8 тыс. м и тренировались по 5 часов в день.

Курорт "Эльбрус" - один из первых горнолыжных центров страны, работает с 1970-х годов. Развитием ВТРК и одноименной экономической зоны занимается институт развития "Кавказ.РФ". На курорте работают три очереди гондольных канатных дорог, в том числе самая высокогорная в стране, расположенная на отметке 3,8 тыс. м над уровнем моря. Зимой гостям доступно 17 км горнолыжных трасс, сезон - самый продолжительный в России, в среднем длится с конца ноября до начала июля. Всего доступно около 1 тыс. мест размещения, в том числе на высоте 3,9 тыс. м работает высокогорный отель.