Посольство РФ сообщило об отсутствии обращений россиян в Сьерра-Леоне

В диппредставительстве отметили, что контакт с ними не прерывается

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Обращений с просьбой о помощи от граждан России в Сьерра-Леоне не поступало, контакт с ними не прерывается. Об этом сообщили ТАСС в посольстве РФ в Гвинее и Сьерра-Леоне.

"Сьерра-Леоне курируется по совместительству посольством России в Гвинее. На сегодня в консульский отдел посольства от граждан России, постоянно проживающих или временно пребывающих в Сьерра-Леоне, не поступало обращений об оказании им экстренной помощи. Посольство поддерживает с ними постоянный контакт", - отметили в диппредставительстве.

Ранее в стране, где около месяца назад состоялись вызвавшие споры президентские выборы, арестовали группу военных, готовивших между 7 и 10 августа массовые акции протеста с целью "нападения на государственные институты". Точное число задержанных не раскрывается, однако власти отметили, что среди них есть высокопоставленные представители.

В минувшем июне в Сьерра-Леоне прошли президентские выборы. На них победил Джулиус Маада Био, переизбранный таким образом на второй срок.