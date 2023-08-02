Agence France Presse подало в суд на Twitter за нарушение авторских прав

Информагентство намерено добиться от Twitter возмещения за использование своих материалов

ПАРИЖ, 2 августа. /ТАСС/. Французское информационное агентство Agence France Presse (AFP) подало иск в суд на Twitter за нарушение авторских прав. Об этом сообщается в распространенном коммюнике.

AFP отметило, что намерено добиться от Twitter возмещения за использование своих материалов. Однако соцсеть "проигнорировала все обращения на этот счет", указывается в коммюнике. Именно поэтому было принято решение передать дело в руки юстиции.

Как указывает агентство, ранее французские медиа, в том числе и AFP, добились через суд возмещения за использование своих материалов от компании Google. При этом размер компенсации не называется.

AFP также отметило, что Twitter пока не дает комментариев на этот счет.

Ранее подобные претензии к Twitter высказали редакции газет Le Monde, Le Figaro и Les Echos.