В Орловской области ввели запрет на пиротехнику в дни празднования освобождения региона

Речь идет о 3-6 августа

ТАСС, 2 августа. Власти Орловской области ввели запрет на использование и продажу пиротехники с 3 по 6 августа включительно. Такая мера связана с обеспечением безопасности в регионе во время празднования 80-летия освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков, сообщила пресс-служба облправительства.

"В Орловской области с 3 по 6 августа вводится запрет на продажу и использование пиротехнических изделий", - говорится в сообщении.

Отмечено, что физическим и юридическим лицам запрещено использовать пиротехнические изделия, в том числе фейерверки, салюты и петарды, также запрещена и продажа пиротехники. Эти меры введены для обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий, посвященных 80-летию освобождения города Орла и Орловской области от немецко-фашистских захватчиков.

Ранее пресс-служба правительства Орловской области сообщала, что в рамках празднования юбилейной даты в регионе проведут более 300 мероприятий, среди которых выставки, концерты, фестивали и салют.

Орел был освобожден от нацистов утром 5 августа 1943 года в ходе Курской битвы войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов. По приказу Сталина в этот день в Москве дали салют войскам, освободившим города, поэтому Орел вместе с Белгородом, который освободили в этот же день вечером, носят неофициальное звание городов Первого салюта.