В Кабардино-Балкарии проведут первую школу юного психолога

В первый год планируется охватить не менее 500 человек - представителей психолого-педагогических специальностей

НАЛЬЧИК, 2 августа. /ТАСС/. Около 500 школьников и студентов Кабардино-Балкарии (КБР) станут участниками первой в республике школы юного психолога. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Проект предполагает проведение первой в республике школы юного психолога, которая поможет учащимся психолого-педагогических классов КБГУ познакомиться с деятельностью практического психолога более наглядно. В первый год планируется охватить не менее 500 человек - представителей психолого-педагогических специальностей (школьников и студентов)", - рассказали в пресс-службе.

Проект "Атмосфера" студента Кабардино-Балкарского государственного университета имени Х. М. Бербекова Руслана Жидкова получил поддержку экспертов конкурса "Росмолодежь.Гранты" на форуме "iВолга" и грант на реализацию в размере 800 тыс. рублей.

Предусмотрено оборудование площадки для развития навыков психологической помощи, психокоррекции, оформленной как сенсорная комната, где будут созданы различные зоны из световых и звуковых стимуляторов.