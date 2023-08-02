В Херсонской области начали демонтировать дорожные знаки с надписями на украинском языке

Работы выполняет предприятие "Херсон Автодор"

ГЕНИЧЕСК, 2 августа. /ТАСС/. Специалисты предприятия "Херсон Автодор" в среду приступили к проведению работ по демонтажу дорожных знаков с украинскими надписями, сообщил в Telegram-канале минтранс Херсонской области.

"Работы стартовали на автомобильной дороге Херсон - Новая Каховка - Геническ (в населенных пунктах Червоное, Семихатки - прим. ТАСС). Предприятие выполняет работы по установке новых дорожных знаков, которые закупили на средства из федерального бюджета РФ. Эти знаки устанавливаются в соответствии с нормами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как передает корреспондент ТАСС, работы также проводили в селе Кривой Рог на той же трассе.