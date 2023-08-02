Роскомнадзор опроверг информацию о возможном запрете продажи техники Apple в РФ

В ведомстве ранее сообщили, что Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Роскомнадзор опроверг информацию о том, что в России после проведения исследований со стороны ведомства могут запретить продажу техники Apple. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Ранее в СМИ появилась информация, что технику Apple могут запретить после исследований, которые проводит подведомственный Роскомнадзору Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).

"Нет", - ответили в пресс-службе на вопрос ТАСС о том, возможен ли запрет техники Apple в России после проведения исследований.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили ТАСС, что ЦМУ ССОП проводит исследования устройств Apple и других зарубежных производителей для устойчивого и безопасного доступа граждан к российским цифровым сервисам.

Издание "Ведомости" сообщало, что подведомственный Роскомнадзору ФГУП "Главный радиочастотный центр" (ГРЧЦ) приобретает 24 устройства Apple для проверки на защищенность от слежки и одностороннего отключения функций. Отмечалось, что всего ГРЧЦ планирует закупить 54 устройства разных производителей, из них 20 смартфонов iPhone различных моделей, а также четыре планшета iPad. Также предприятие планирует закупить 21 смартфон других брендов, таких как Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo.