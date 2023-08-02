В белгородском приграничье определят формат школьного обучения после 25 августа

Речь также идет о детских садах, уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков

БЕЛГОРОД, 2 августа. Власти Белгородской области примут окончательное решение по формату обучения в приграничных школах и детсадах региона после 25 августа. Об этом сообщил в ходе прямого эфира во "ВКонтакте" губернатор области Вячеслав Гладков.

"Мы сейчас вместе с администрациями школ, детских садов, администрациями городов, силовыми структурами ищем возможность безопасного, но очного обучения во всех школах и детских садах, где опасность еще у нас остается в связи с близостью границы. <…> Где-то мы не сможем начать обучение - в большинстве школ, которые находятся ближе 20 км. Окончательное решение будем принимать после 25 августа", - сказал Гладков.

Ранее министр образования Белгородской области Андрей Милехин сообщал, что для девяти приграничных муниципалитетов региона, а также Белгорода, Яковлевского и Новооскольского округов разрабатываются модели смешанного обучения: очного подхода, онлайн-обучения и самоподготовки. Милехин отметил, что властям необходимо внести изменения в образовательные программы, чтобы такая модель была принята.