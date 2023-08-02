СМИ: число случаев лихорадки денге на Тайване с начала года достигло рекорда за 10 лет

Как сообщила газета "Тайбэй шибао", оно составило 846

ГОНКОНГ, 2 августа. /ТАСС/. Власти Тайваня зафиксировали с начала текущего года рекордное за 10 лет число случаев заболевания лихорадкой денге. Об этом сообщила в среду газета "Тайбэй шибао".

По ее данным, в общей сложности с начала года выявлено 846 случаев инфицирования, из них более 200 - на прошлой неделе. Как отмечает издание, наиболее тяжелая эпидемиологическая ситуация складывается в городе Тайнань: там с 24 по 30 июля было выявлено 167 случаев заболевания.

Эпидемиологи предупреждают жителей о том, что риск заразиться повышается из-за вызванных тайфунами ливней: популяция переносящих заболевание москитов резко возрастает на вторую неделю после удара стихии. В июле по Тайваню ударили два тайфуна "Талим" и "Доксури", а на этой неделе на него обрушится "Канун".

Ранее власти тайваньского города Тайчжун ввели штраф от 3 000 до 15 000 новых тайваньских долларов (от $95 до $475) для жителей частных домов, на территории которых будут найдены емкости со стоячей водой - именно возле них размножаются москиты. При этом за отказ сотрудничать с властями в рамках кампаний против эпидемии сумма штрафа может составить от 60 000 до 300 000 новых тайваньских долларов (от $1 900 до $9 500).

Денге - вирусная инфекция, которая преобладает в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.