Мэр Новой Каховки назвал соответствующим нормам качество питьевой воды после ЧП на ГЭС

По словам Владимира Леонтьева, этот вопрос остается по контролем

НОВАЯ КАХОВКА, 2 августа. /ТАСС/. Ситуация с питьевой водой в Новой Каховке после ЧП на Каховской ГЭС остается под контролем, ее качество соответствует всем нормам. Об этом сообщил ТАСС мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев.

"У нас с водой все превосходно. У нас 11 скважин, 10 работающих. Мы даже ту воду, которую развозили в емкости по населенным пунктам, перестаем возить, потому что не пользуется популярностью. От бутилированной воды мы отказались", - сказал он.

Чтобы не допустить эпидемиологические риски, в Новокаховском городском округе были введены строгие ограничения на продажу речной рыбы и мяса. По словам Леонтьева, эти продукты проходят проверку и только после этого их централизованно продают.