В Костромской области из-за очага кори начал работу передвижной пункт вакцинации

За несколько дней дополнительно иммунизацию прошли более 450 человек

КОСТРОМА, 2 августа. /ТАСС/. Передвижной медицинский комплекс, оказывающий услуги по вакцинации населения, начал работу в Буйском районе Костромской области в связи с выявлением очага кори. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Для проведения вакцинации используется передвижной медицинский комплекс, в котором все желающие могут сделать прививку от кори. За последние дни дополнительно иммунизацию прошли более 450 человек", - говорится в сообщении.

Передвижной пункт вакцинации будет работать в центре города Буя до 6 августа. Для иммунизации местным жителям необходимо предъявить паспорт и сертификат о прививках.

В Буйском районе также работает специализированный межведомственный штаб по противодействию распространения кори. Медики провели подворовые обходы, осмотрели граждан на наличие признаков заболевания. Сформированы необходимые запасы вакцины от кори в Буйской центральной районной больнице.

В понедельник в Костромской области выявили очаг кори, госпитализированы пять жителей Буйского района. Диагноз по результатам лабораторного анализа подтвердился у одного пациента, остальные пробы находятся в работе в специализированной лаборатории в Нижнем Новгороде.​​​​​​