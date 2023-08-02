Экс-глава Дагестана: для организации работы исламского банкинга в РФ нужно порядка 25 лет

По словам Рамазана Абдулатипова, чтобы исламский банкинг заработал, необходимы поправки в более 50 законов страны

МАЙКОП, 2 августа. /ТАСС/. Как минимум 25 лет понадобится, чтобы в России заработала система законодательства по исламскому банкингу. Такое мнение высказал ТАСС экс-глава Дагестана Рамазан Абдулатипов в рамках форума горных субъектов РФ "Устойчивое развитие горных территорий" в Адыгее.

"Это постепенная, другая система. Минимум 25 лет должно пройти, чтобы система законодательства по исламскому банкингу заработала в России. Это должна быть другая психология и культура, все это нужно менять", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исламский банк считается одним из самых эффективных банков в мире. "Запасы $2-3 трлн. <…> Исламский банкинг облегчит финансирование многих проектов в получении кредитов, работу с ними, обслуживание и так далее. Надо, чтобы дали открыть окошко исламского банка. Не исламский банк ввести, а открыть окошко. Это возможно, потому что многовариантность развития возможна и в финансовой системе. Не только в природе и обществе, но и в финансовой системе", - добавил Абдулатипов.

Про принятие закона

В июле Госдума приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает проведение эксперимента, предполагающего установление на территории отдельных субъектов РФ экспериментального правового режима (ЭПР) деятельности по партнерскому (исламскому) финансированию. Таким образом в четырех мусульманских регионах страны - Дагестане, Чечне, Башкирии и Татарстане - будут тестировать исламский банкинг.

"Перспективы этого закона я бы оценил как небольшие - боятся конкуренции. Мне удалось дать несколько телеграмм из Саудовской Аравии и инициировать начало этого эксперимента, который сейчас четыре мусульманских региона проводят. <...> Для того чтобы исламский банкинг работал в России, нужен не один закон, а поправки в более 50 законов России. Это другая система финансово-экономического развития", - заключил Абдулатипов.