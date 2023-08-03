На юге Магаданской области объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра

Речь идет о территории Ольского района

ТАСС, 3 августа. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили экстренное предупреждение на территории Ольского муниципального образования, территориально занимающего почти всю южную часть Магаданской области.

"Объявлено экстренное предупреждение на 3 августа", - рассказали в пожарно-спасательном центре региона.

Там уточнили, что в Ольском районе в течение дня ожидается северо-восточный ветер со скоростью до 20 м/с. Существует вероятность чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Сейчас на юге Магаданской области дождливая погода, дует слабый ветер. Температура воздуха в утренние часы - плюс 16 градусов.