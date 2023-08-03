2 августа, 23:25

Минцифры предложило давать отсрочку IT-специалистам без высшего образования

Сергей Савостьянов/ ТАCC
© Сергей Савостьянов/ ТАCC

Инициатива возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов, пишут "Известия"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Минцифры обратилось в правительство с инициативой о выдаче отсрочки от военной службы IT-специалистам со средним профильным образованием, а также о расширении списка вузовских специальностей для отсрочки. Об этом говорится в ответе ведомства на депутатский запрос, с которым ознакомились "Известия".

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"Это касается как специалистов со средним профессиональным образованием, так и некоторых специалистов с высшим профильным образованием, но которые не получают отсрочку по принятым в 2022 году правилам", - говорится в ответе ведомства на депутатский запрос.

Отмечается, что инициатива о расширении списка IT-специалистов, которые могут получить отсрочку, возникла из-за жалоб крупнейших российских IT-компаний на нехватку специалистов на рынке.

"Есть технические специальности, не попавшие ранее в этот список. При этом освоившие их специалисты имеют большие компетенции в сфере IT и выполняют в своих компаниях критически значимые функции", - сообщили в Минцифры, отметив, что предложения были подготовлены после обсуждений с профильными ассоциациями.

В Минцифры отметили, что сейчас предложения рассматривает Минобороны. В случае, если ведомство их поддержит, то правительство поручит внести соответствующие изменения в постановление об отсрочке. 

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Россия
© Информационное агентство ТАСС
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