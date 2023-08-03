Минздрав поддержал идею маркировки полезных продуктов питания

Замглавы ведомства Евгения Котова отметила, в частности, что имеются доказательства эффективности маркировки меню ресторана или кафе с указанием калорийности блюда или содержания в нем соли

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ поддержало идею маркировки полезных продуктов питания. Об этом говорится в ответе замглавы ведомства Евгении Котовой на обращение вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди"). Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В июле парламентарий отправил письмо в министерство, в котором предложил создать специальный знак на упаковке пищевых продуктов "одобрено Минздравом РФ", который позволит создать положительный имидж у полезных для здоровья продуктов. Тогда Даванков указал, что введение знака также поддержит производство таких продуктов при этом снизив спрос на продукты с высоким уровнем содержания вредных веществ.

"Министерство здравоохранения концептуально поддерживает предложение о маркировке пищевых продуктов, обеспечивающей возможность правильного выбора пищевой продукции потребителями, включая сведения об уровнях жира, сахара и соли", - сообщила Котова, пояснив, что Минздрав России не наделен полномочиями по одобрению конкретных наименований пищевых продуктов.

Она отметила, что согласно обзору Всемирной организации здравоохранения, сам факт наличия практики маркировки продуктов питания во многих странах говорит о перспективности такой политики. "При этом большая часть научных доказательств эффективности этой меры связана с маркировкой на лицевой стороне упаковки. Введение графической здравоохранной маркировки продуктов питания на передней стороне упаковки в отношении широкого спектра продуктов питания воздействует не только на потребителей, но и на производителей продуктов питания, организации общественного питания, способствуя изменению состава продуктов в лучшую сторону", - подчеркнула Котова.

Замминистра добавила, что также есть доказательства эффективности маркировки меню ресторана или кафе с указанием калорийности того или иного блюда либо содержания соли.

Еще одним вариантом является маркировка ценников продуктов питания на полках магазинов продавцом на основании правил, утвержденных правительственными органами, продолжила она. "Этот вариант не требует вовлечения производителя. Такая маркировка может наноситься продавцами добровольно или в соответствии с требованиями законодательства. Для этого варианта необходимо создание национального реестра продуктов питания и сбор данных о содержании в составе продуктов питания наиболее важных питательных веществ (включая пищевые волокна, омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты). Маркировка продуктов питания должна вводиться в комплексе с другими мерами в этой области и при поддержке кампании по информированию граждан", - заключила замглавы Минздрава.