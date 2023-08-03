В 8 районах Приморского края за ночь выпало свыше 20 мм осадков

Наиболее сильные дожди прошли в селе Полтавка Октябрьского муниципального округа

ВЛАДИВОСТОК, 3 августа. /ТАСС/. Сильные дожди, начавшиеся в Приморском крае, принесли более 20 мм осадков в некоторые районы региона за ночь, сообщил ТАСС ведущий специалист Приморского гидрометцентра Виктор Чулков.

"К утру четверга в 8 муниципалитетах края выпало более 20 мм осадков. Это Хорольский, Уссурийский, Пограничный, Октябрьский, Чугуевский, Анучинский, Яковлевский и Кавалеровский муниципальные округа. Больше всего дождей выпало в Полтавке Октябрьского района, здесь зафиксировано 40 мм осадков", - рассказал Чулков.

По данным Примгидромета, сегодня в регионе погоду определяют фронтальные разделы. Ожидаются дожди, местами сильные с грозой, а также туман. На объездной трассе Владивостока ввели ограничения для движения транспорта после ДТП с участием большегрузного автомобиля.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Владивостока, решетки ливневой канализации в городе открыли со вчерашнего вечера. "Пока вода успевает сходить, подтоплений не зафиксировано. Бригады ливневщиков постоянно дежурят и отслеживают все сложные точки", - отметили в пресс-службе.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в Приморском крае на 3-4 августа.​​​​​​