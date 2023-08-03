3 августа, 01:03

Умер испанский военный журналист Рамон Лобо

AP Photo/ Khalil Hamra
Рамон Лобо
© AP Photo/ Khalil Hamra

Ему было 68 лет

ТАСС, 3 августа. Испанский военный корреспондент и писатель Рамон Лобо Лейдер умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает газета El Pais, в которой журналист работал.

Рамон Лобо умер в среду в Мадриде от рака легких, который у него диагностировали год назад.

Лобо на протяжении 20 лет освещал основные международные конфликты, был одним из лидеров цифровой журналистики в El Pais со своими блогами.

Также он удостоен одной из престижных премий в области журналистики в Испании - премией Сирило Родригеса, отмечает газета. 

Теги:
Испания
© Информационное агентство ТАСС
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