Умер испанский военный журналист Рамон Лобо

Ему было 68 лет

ТАСС, 3 августа. Испанский военный корреспондент и писатель Рамон Лобо Лейдер умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает газета El Pais, в которой журналист работал.

Рамон Лобо умер в среду в Мадриде от рака легких, который у него диагностировали год назад.

Лобо на протяжении 20 лет освещал основные международные конфликты, был одним из лидеров цифровой журналистики в El Pais со своими блогами.

Также он удостоен одной из престижных премий в области журналистики в Испании - премией Сирило Родригеса, отмечает газета.