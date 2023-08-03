Умер испанский военный журналист Рамон Лобо

ТАСС, 3 августа. Испанский военный корреспондент и писатель Рамон Лобо Лейдер умер на 69-м году жизни. Об этом сообщает газета El Pais, в которой журналист работал.
Рамон Лобо умер в среду в Мадриде от рака легких, который у него диагностировали год назад.
Лобо на протяжении 20 лет освещал основные международные конфликты, был одним из лидеров цифровой журналистики в El Pais со своими блогами.
Также он удостоен одной из престижных премий в области журналистики в Испании - премией Сирило Родригеса, отмечает газета.