3 августа, 01:31
Лесные пожары в России

В Амурской области отменили режим ЧС в лесах

В регионе нормализовалась пожароопасная обстановка

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области отменили вводившийся из-за лесных пожаров режим ЧС, сообщили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

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"Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, режим ЧС регионального характера отменен. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Орлов", - сказали в министерстве.

Сейчас в регионе зарегистрирован природный пожар примерно в 22-х км от поселения Маргаритовка Мазановского района. Возгорание локализовано, в тушении задействованы 43 сотрудника Амурской авиабазы и лесхоза, 5 единиц техники, в том числе вездеходы. Площадь пожара составила 122 га.

  

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииАмурская областьОрлов, Василий Александрович
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