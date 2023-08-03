В Амурской области отменили режим ЧС в лесах

В регионе нормализовалась пожароопасная обстановка

ХАБАРОВСК, 3 августа. /ТАСС/. Власти Амурской области отменили вводившийся из-за лесных пожаров режим ЧС, сообщили ТАСС в Министерстве лесного хозяйства и пожарной безопасности региона.

"Пожароопасная обстановка в Приамурье нормализовалась, режим ЧС регионального характера отменен. Соответствующее распоряжение подписал губернатор области Василий Орлов", - сказали в министерстве.

Сейчас в регионе зарегистрирован природный пожар примерно в 22-х км от поселения Маргаритовка Мазановского района. Возгорание локализовано, в тушении задействованы 43 сотрудника Амурской авиабазы и лесхоза, 5 единиц техники, в том числе вездеходы. Площадь пожара составила 122 га.