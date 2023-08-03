Специалисты прогнозируют плохую зимовку рыбы в водоемах Курганской области

Причинами стали аномальная жара и высыхание водоемов

ТАСС, 3 августа. Плохая зимовка рыбы, в том числе товарной, ожидается в Курганской области, связано это с высыханием водоемов из-за аномально жаркой погоды, сообщил ТАСС начальник отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по региону Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Алексей Коев.

"Мы прогнозируем плохую зимовку не только товарной рыбы, которая останется на зимовку, но и карася, потому что маловодие продолжается. Некоторые озера высохли, а самая критическая ситуация от Кургана в сторону Челябинска, на запад. Озера прямо высохли, остаются полметра - и зарастают травой. У нас жара стоит ежедневно, происходит испарение водоемов, и пользователи водоемов говорят, что испарение происходит на глазах, поэтому и прогноз на зиму плохой", - сказал Коев.

По данным регионального гидрометцентра, в регионе установилась облачная погода с прояснениями, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 14 м/с. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 30 градусов.

В регионе уже несколько недель наблюдается аномально жаркая погода, которая стала причиной массовой гибели рыбы в водоемах. В местных СМИ и социальных сетях были опубликованы фотографии с замором рыбы на водоемах в Юргамышском и Частоозерском округах Курганской области.