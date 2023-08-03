В Туве продлили особый противопожарный режим

Он будет действовать до 23 августа

ТАСС, 3 августа. Особый противопожарный режим продлен в Туве до 23 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"На территории Тувы продлен особый противопожарный режим до 23 августа", - сообщили в МЧС.

По данным МЧС, на территории республики действующих пожаров нет. Однако синоптики обещают в регионе жаркую погоду. По данным Среднесибирского УГМС, в Туве в ближайшие дни прогнозируется до плюс 32 градусов днем. В такую погоду усиливается риск возникновения пожаров. "В Республике Тыва местами высокая пожарная опасность IV класса", - говорится в сообщении Среднесибирского УГМС.

При особом противопожарном режиме в Туве установили дополнительные требования пожарной безопасности. Ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, запрещено использовать открытый огонь (костры, мангалы и так далее) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, запрещено сжигать сухую траву, отходы и мусор в лесах.

Особый противопожарный режим действовал в Туве с 20 апреля по 2 августа включительно.