В Москве ожидаются переменная облачность и до плюс 30 градусов

Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь и до плюс 30 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 28-30 градусов тепла, в ночь на пятницу - до плюс 17 градусов.

Ветер южный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление составит 744 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 25 - плюс 30 градусов. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 14 градусов.