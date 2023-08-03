В кабмин направили законопроект о сохранении выплат на детей до приема в детсад

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подчеркнул, что подобная инициатива особенно актуальна для матерей-одиночек

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов подготовил и направил на отзыв в правительство РФ законопроект о сохранении выплат по уходу за ребенком вплоть до момента зачисления его в детский сад. Текст документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат предлагает внести изменения в закон "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" и дополнить статьи 13 и 14 новыми нормами. Согласно законопроекту, право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком сохраняется и после достижения ребенком 1,5 лет в случае, если родитель не может работать по причине ухода за своим ребенком, которого отказались зачислить в детсад. Также предлагается выплачивать такое пособие вплоть до момента зачисления ребенка в детский сад, после чего прекратить выплату.

"Законопроект обяжет Соцфонд выплачивать пособие ровно до того момента, как ребенку будет предоставлено место в детском саду. Дали место в два года - значит и выплата будет до двух лет", - подчеркнул парламентарий.

Вице-спикер объяснил, что подобная инициатива особенно актуальна для матерей-одиночек, так как зачастую они "вынуждены буквально выживать на пособие по уходу за ребенком до полутора лет, которое не может превышать 40% от средней зарплаты". "Когда ребенку исполняется полтора года, а место в детском саду еще не представлено, то семья или одинокая мать оказывается в критической ситуации", - добавил Чернышов.

По словам политика, законопроект позволит укрепить финансовое положение миллионов семей в России и решить важнейшие задачи государственной политики по сохранению и укреплению традиционных семейных ценностей.

Отпуск по уходу за ребенком по закону длится до трех лет после родов, в течение которых за матерью (или отцом или другим родственником) сохраняется рабочее место. При этом пособие по уходу выплачивается только до достижения ребенком полутора лет. Оно составляет 40% от заработка человека, но должно быть не меньше определенной суммы (около 8,6 тыс. рублей в 2023 году) и не больше максимального размера (около 33,2 тыс. в 2023 году). В оставшийся срок отпуска по уходу за ребенком - с полутора до трех лет - ранее выплачивалось 50 рублей в месяц, но в 2020 году эта ставшая уже символической выплата была отменена.