На западе Иркутской области за сутки выпало до 50% от месячной нормы осадков

До конца недели в регионе сохранится неустойчивая погода

ИРКУТСК, 3 августа. /ТАСС/. От 30% до 50% от месячной нормы осадков выпало в западных районах Иркутской области 2 августа. Об этом сообщила ТАСС начальник Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.

"По западным районам - Нижнеудинский, Куйтунский - выпало от 30% до 50% нормы", - сказала собеседница агентства. Ливни также прошли в горах Восточного Саяна и хребта Хамар-Дабан.

По словам Яньковой, до конца недели в Иркутской области сохранится неустойчивая погода, местами вновь пройдут дожди. Температура воздуха при этом составит плюс 24-29 градусов по области. В ночь на 5 августа в регион зайдет новый циклон, часть западных районов попадет под интенсивные осадки, температура воздуха понизится до плюс 22 градусов.

Дождь в районах Иркутской области начался в ночь на 2 августа и продолжался весь день.