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Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом восстановили после непогоды

Рейсы выполняются по расписанию

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Авиасообщение между Сахалином и Кунаширом (Курильские острова, Сахалинская область) восстановлено после суточной задержки из-за сильного тумана на Курилах, сообщили ТАСС в сахалинском международном аэропорту.

"Рейсы выполняются по расписанию", - сказал собеседник агентства.

По информации аэропорта, самолет, задержанный с 1 августа, прибыл на Кунашир вечером 2 августа. Самолет, задержанный со 2 августа, вылетел из Южно-Сахалинска 3 августа в обеденное время.

Ранее сообщалось, что 1 августа днем из Южно-Сахалинска вылетел самолет в Южно-Курильск. Однако из-за сильного тумана ему пришлось сделать несколько кругов над Кунаширом и вернуться. Рейсы из Южно-Курильска в Южно-Сахалинск также не отправлялись. 

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