В Австралии виновному в ДТП c 10 жертвами водителю предъявили 63 обвинения

Авария произошла 12 июня на скоростной автомагистрали у съезда в город Грета

СИДНЕЙ, 3 августа. /ТАСС/. Полиция австралийского штата Новый Южный Уэльс предъявила 63 обвинения водителю, виновному в ДТП с автобусом, в результате которого 10 человек погибли и еще 11 получили тяжелые травмы. Об этом сообщает вещательная корпорация ABC со ссылкой на источник в ведомстве.

По ее данным, водителю автобуса Бретту Эндрю Баттону, перевозившему гостей свадьбы в регионе Хантер Велли 12 июня 2023 года, предъявлены 38 обвинений в преступлениях, связанных с опасным вождением и небрежностью, повлекшими увечья или смерть пассажиров. Еще 25 обвинений связаны с "неправомерным поведением, ставшим причиной травм и тяжких телесных повреждений пассажиров".

Как ожидается, Баттон, отпущенный ранее под залог, предстанет перед судом 9 августа 2023 года.

Авария автобуса, перевозившего 39 гостей свадьбы, отмечавшейся на территории одной из виноделен региона Хантер Велли, произошла в ночь на понедельник, 12 июня 2023 года. На скоростной автомагистрали, ведущей в Сидней, у съезда в город Грета (расположен в 170 км к северу от Сиднея) водитель автобуса не справился с управлением, вылетел с трассы в кювет и перевернулся. В результате ДТП 10 пассажиров автобуса погибли на месте происшествия, еще 11 были госпитализированы с тяжелыми травмами, 18 получили медицинскую помощь на месте. 58-летний водитель во время аварии не пострадал и после медицинского освидетельствования был доставлен в полицейский участок.