В КНР могут ввести ежегодную проверку для обработчиков персональных данных

Процедура аудита соответствия будет выполняться профильными органами, сообщается на сайте Государственной канцелярия по киберпространству

ПЕКИН, 3 августа. /ТАСС/. Государственная канцелярия по киберпространству КНР рассматривает введение обязательного ежегодного аудита соответствия требованиям безопасности для субъектов, обрабатывающих персональные данные более 1 млн человек. Эта мера предложена к публичному обсуждению на сайте регулятора.

В соответствии с планируемыми шагами по усилению безопасности в киберпространстве "обработчики персональных данных, которые обрабатывают персональные данные более 1 млн человек, должны будут проводить аудит соблюдения требований защиты персональных данных не реже одного раза в год".

Остальные организации, занимающиеся обработкой персональных данных, должны будут проходить эту процедуру один раз в два года.

Отмечается, что процедура аудита соответствия будет выполняться профильными органами, которым обработчики персональных данных должны будут предоставить доступ ко всей необходимой информации.