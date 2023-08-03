Разрабатываемый КПРФ проект Трудового кодекса расширяет полномочия профсоюзов

Документ в том числе закрепляет их обязательное участие в обсуждении снижения зарплаты работникам, сообщили в партии

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Проект Трудового кодекса, который разрабатывает КПРФ, предусматривает расширение полномочий профсоюзов, в том числе закрепляет их обязательное участие в обсуждении снижения зарплаты работникам. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.

"Стоит обратить внимание на еще одну важнейшую сторону проекта нового Трудового кодекса - это резкое расширение полномочий профсоюзов. Коммунисты исходят из того, что свои права трудящимся удобнее всего защищать вместе, а профсоюзы должны стать одной из главных сил российского общества", - сказал Афонин.

Он пояснил, что сейчас в ряде случаев руководству предприятий приходится принимать такие решения, как сокращение численности работников, снижение размера зарплаты, введение простоев, сокращение рабочего дня и рабочей недели, признание организации банкротом. "Новый кодекс устанавливает, что все эти вопросы не могут решаться без участия представителей работников и профсоюзов, что позволит максимально защитить интересы трудящихся даже в самых непростых ситуациях", - добавил депутат.

Кроме того, отметил Афонин, новый Трудовой кодекс позволяет выступать от имени работников и представителям территориальных профсоюзных органов, а не только сотрудникам того же предприятия. "Благодаря этому защита интересов трудящихся профсоюзами станет более квалифицированной и эффективной", - подчеркнул парламентарий.

Еще одной мерой защиты прав трудящихся, которую введет новый Трудовой кодекс, станет создание специализированных трудовых судов, разрешающих трудовые споры. В их состав будут входить профессиональный судья и два заседателя - по одному от объединений работодателей и работников, сообщил Афонин.

Ранее Афонин сообщал ТАСС, что сейчас разработано около половины новелл, которые войдут в итоговую редакцию документа. КПРФ планирует завершить и внести кодекс в Госдуму в ходе осенней сессии.