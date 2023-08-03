В Думу внесли законопроект о компенсационном озеленении при уничтожении зеленых насаждений

Документом предлагается закрепить в законе "Об охране окружающей среды" понятие "компенсационное озеленение"

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") внес в палату парламента законопроект об обязательном компенсационном озеленении при уничтожении или повреждении зеленых насаждений. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

В законе "Об охране окружающей среды" парламентарий предлагает закрепить понятие "компенсационное озеленение". Оно предусматривает возмещение вреда в натуральной форме, причиненного уничтожением или повреждением зеленых насаждений, путем восстановления зеленых насаждений взамен уничтоженных или поврежденных.

Согласно законопроекту, компенсационное озеленение является обязательным во всех случаях повреждения или уничтожения зеленых насаждений, расположенных на территории городских населенных пунктов, независимо от форм собственности на земельные участки, где эти насаждения расположены. В случае уничтожения насаждений такое озеленение производится на том же участке земли, где они были уничтожены, причем количество единиц растений и занимаемая ими площадь не должны быть уменьшены. Также компенсационное озеленение допускается на другом участке земли, но в том же административном округе в двойном размере как по количеству единиц растительности, так и по площади, указано в документе.

Отмечается, что озеленение производится за счет региональных бюджетов, граждан или юрлиц, в интересах или вследствие противоправных действий которых нарушены требования по защите зеленых насаждений. В случаях если невозможно установить лицо, причинившее вред, или естественной гибели зеленых насаждений финансирование компенсационного озеленения производится за счет средств бюджета субъектов РФ.