В Волгоградской области запустили молодежные турмаршруты по крупным заводам региона

Экскурсии организуют для 400 школьников и студентов

ВОЛГОГРАД, 3 августа. /ТАСС/. Образовательные туристические маршруты по крупным промышленным предприятиям запустили в Волгоградской области. Бесплатные экскурсии организуют для 400 школьников и студентов благодаря гранту Росмолодежи, сообщила ТАСС автор проекта, студентка Волжского политехнического института (филиала) ВолгГТУ Екатерина Самсонова.

"Проект регионального молодежного туристического маршрута Travel industrial разработан, чтобы показать школьникам, студентам ссузов производства. 400 ребят будут бесплатно ездить на предприятия Волжского [одного из крупнейших промышленных городов Нижнего Поволжья]. Это ребята как из Волжского, так и из дальних поселений, где нет таких больших предприятий. Возраст от 17 до 21 года", - сказала Самсонова.

Она уточнила, что первая экскурсия стартует 3 августа, абитуриенты отправятся на Волжский трубный завод - одно из крупнейших металлургических предприятий России. Образовательные поездки на разные производства региона благодаря господдержке будут продолжаться до конца 2023 года.

По словам собеседницы агентства, проект стал одним из победителей конкурса грантов Росмолодежи и получил поддержку в 600 тыс. рублей. Заключены договора с Волжским трубным заводом, производством автохимии и бытовой химии "Grass". В планах также показать молодежи такие предприятия, как "Волжский Оргсинтез", "Дядя Ваня" и завод химволокна "Текскор".

"Наша цель - показывать производства изнутри, чтобы молодежь заинтересовалась в работе и не уезжала в другие города", - добавила автор туристического проекта.

Промышленный сектор - это основа экономики Волгоградской области. По данным обладминистрации, по итогам 2022 года промышленный комплекс региона традиционно занимает лидирующие позиции среди субъектов ЮФО и входит в первую десятку субъектов России по производству отдельных видов промышленной продукции. На территории Волгоградской области работают более 450 крупных и средних промпредприятий, с 2014 по 2022 год в регионе было открыто 128 новых производств и модернизированных участков.