3 августа, 05:58

В Москве открылись 230 точек продажи арбузов и дынь

Пресс-секретарь департамента торговли и услуг Тарас Белозеров, в частности, отметил, что в среднем 1 кг арбуза в этих точках стоит 45-50 рублей

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. В Москве открылись 230 бахчевых развалов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь департамента торговли и услуг Тарас Белозеров.

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"По многолетней традиции в столице сразу после Дня десантника начинают свою работу бахчевые развалы. В этом году их 230. Они работают практически в каждом округе. Как всегда, в столице широкий ассортимент бахчевых. Приехали они к нам из Ростова, Волгограда, Дагестана, Кубани и Астрахани", - сказал Белозеров.

Он добавил, что в среднем 1 кг арбуза в этих точках стоит 45-50 рублей, а 1 кг дыни - от 70 рублей. 

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