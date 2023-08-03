Более 1 млн жителей новых регионов получили полисы ОМС

Всего на новых территориях работают около 125 пунктов оформления полисов

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Более 1 млн жителей Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили полисы обязательного медицинского страхования. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Федерального фонда ОМС.

"На данный момент жителям новых регионов уже выдано более 1 млн цифровых полисов ОМС. Это свидетельствует о том, что все больше людей получают доступ к бесплатной и качественной медицинской помощи. Сотрудники ФОМС и территориальных фондов оказывают и продолжат оказывать всю необходимую методологическую и практическую помощь в организации системы ОМС в новых регионах", - сказал председатель ФОМС Илья Баланин, слова которого приводит пресс-служба.

По данным фонда, с начала июля территориальные фонды ОМС новых субъектов открыли около 50 дополнительных пунктов оформления полисов.

Всего в новых регионах работают порядка 125 пунктов.