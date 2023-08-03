Собянин: за последние годы в Денежном переулке в Москве отреставрировали восемь зданий

В частности, мэр города отметил, что в рамках программы реставрации в переулке завершили работы в доме Бройдо-Бурдакова и привели в порядок городскую усадьбу Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Масштабная программа реставрации памятников архитектуры, в рамках которой были отреставрированы восемь зданий в Денежном переулке, реализуется в Москве с 2011 года - за это время всего было отреставрировано более 2 тыс. исторических зданий. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем личном блоге.

"Москва реализует крупнейшую в своей истории программу реставрации памятников архитектуры. Начиная с 2011 года было отреставрировано более 2 тыс. исторических зданий. А в некоторых случаях, особенно в историческом центре, реставрация охватывает целые улицы и кварталы. Хороший пример - примыкающий к Старому Арбату Денежный переулок, где за последние годы отреставрировали 8 зданий", - написал мэр.

Он отметил, что в рамках программы в Денежном переулке завершили реставрационные работы в доме Бройдо-Бурдакова, привели в порядок городскую усадьбу Лодыженских-Загряжских-Рукавишниковых, провели реставрацию жилого флигеля, восстановили два здания ансамбля городской усадьбы С. П. Берга XIХ века, где располагается посольство Италии, отреставрировали Домик садовника. Сейчас проводятся комплексные работы по реставрации Городской усадьбы М. С. Грачева и жилого дома Н. К. Боля - К. А. Гутхейля начала XIX века, а также восстанавливается одноэтажный дом Поливанова.

"Реставрация положительным образом сказывается не только на отдельных зданиях, но и на городской среде в целом. Шаг за шагом мы возвращаем старым московским улицам их исторический облик, параллельно делая их комфортнее и привлекательнее для пешеходов", - подчеркнул Собянин.