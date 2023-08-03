Возле прудов-регуляторов в Москве обустроят зоны отдыха, спортивные и детские площадки

Всего у водоемов обустроят 29 зон отдыха

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы приступили к обустройству зон отдыха, спортивных и детских площадок возле прудов в районе Марьино. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В этом году проводим масштабные работы по обновлению 16 прудов-регуляторов на юго-востоке города, очистим их от илового осадка, отремонтируем береговые полосы и водопропускные сооружения. Приведем в порядок и прилегающие территории. Итогом реализации проекта станет появление новых комфортных зон отдыха с красивыми водоемами и благоустроенными пространствами", - сказал Бирюков.

Заместитель мэра уточнил, что возле прудов обустроят 29 зон отдыха, спортивных и детских площадок. Больше всего будет именно спортивных площадок - 16, в том числе волейбольные, бадминтонные, для стритбола и тенниса, зоны для воркаута и столы для пинг-понга. На площадках для людей старшего поколения установят специально разработанные для них уличные тренажеры.

"В рамках городской программы "Чистое небо" воздушные линии убираем под землю в кабельную канализацию, ее протяженность составит более 16,7 тыс. м. Возле водоемов сделаем комфортные пешеходные пространства общей площадью 47 тыс. кв. м, установим 900 уличных торшеров с энергоэффективными светильниками", - добавил он.

Глава КГХ подчеркнул, что на финальном этапе благоустройства проведут озеленение. Планируется разбить более 250 тыс. кв. м газона и цветники из многолетников, дополнительно высадить свыше 370 деревьев и почти 170 кустарников.